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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.23 19:30

В преддверии 9 мая возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову состоялось торжественное возложение цветов

Анатолий Бредов замер в судьбоносной для себя позе – во время броска гранаты. Снарядом он подорвал себя и наступающих врагов, не сдался в плен.

Вокруг этого поступка было много обсуждений, но подвиг они не приуменьшают. Перед Днём Победы к памятнику несут красные гвоздики, есть среди участников и те, чьи деды воевали в Заполярье, возможно, кто-то из них пересекался с Бредовым. 

Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области: «У меня история особо близкая с нашей землей. У меня здесь воевал дед по отцовской линии - Филлипов Павел Михайлович. Он был служил Сайда-губе во второй пулемётной роте. По просьбе отца я собрал архивные данные, нашёл и все это подтвердилось».

Первые лица региона и города сегодня с гвоздиками в руках пришли к памятнику. Привезли к мемориалу и ветеранов, среди участников мероприятия были школьники и студенты. У ребят особая задача – ежегодно в канун праздника они участвуют во Всероссийской акции «Вахта Памяти».

Александра Лазарева, студентка первого курса специальности «Правоохранительное дело»: «День Победы для нас - это гордость за свою страну, за своих людей, которые погибли в тот день. Мы пытаемся как-то вникнуть в их историю, почувствовать то, что чувствовали они в то время».

В красной толстовке - в цвет знамени Победы и в военной каске будущий программист Максим Кондаков сегодня пришёл к мемориалу не просто так, а чтобы почтить память своего воевавшего прадеда. К слову, Анатолию Бредову во время гибели было примерно столько же лет, сколько сейчас Максиму.

Максим Кондаков, студент Мурманского кооперативного техникума: «Прадед у меня воевал. Был награждён орденом Красного Знамени».

Решение Максима легко понять, ведь «Бессмертного полка» в традиционном его виде в этом году не будет, к акции можно присоединиться онлайн. Но никто не запрещает принять участие в шествии, которое состоится в Мурманске после парада 9 мая. 

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