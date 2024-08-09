В преддверии Дня физкультурника, который в этом году отметят 10 августа, в Мурманске прошла церемония чествования отличившихся представителей этой сферы

Физкульт – ура! В этом году День физкультурника в России отметят в 85 раз. Для тех, кто посвятил свою жизнь спорту, этот праздник имеет особое значение, а получить награду за свой вклад в развитие этой сферы приятней вдвойне.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Золото», «серебро», «бронзу» в комплексе ГТО, мы награждаем тренеров, которые готовят спортсменов, мы награждаем специалистов отрасли спорта, которые каждый день, все выходные организуют различные мероприятия для того, чтобы как можно больше северян занимались укреплением своего здоровья».

В Центре управления регионом собрался физкультурный актив Мурманской области. 26 человек получили областные награды. А тренеру сборной команды страны по фристайлу Николаю Шимбуеву за обеспечение успешной подготовки спортсменов на 24-х Олимпийских играх в Пекине вручили почётная грамоту Президента России.

Николай Шимбуев, тренер сборной команды страны по фристайлу: «Это самая сложная олимпиада была в Китае для нас. Трудности были связаны с ковидом. Подготовка велась очень сложно. Лицензии зарабатывались сложно и, конечно же, нам приходилось прыгнуть выше головы, чтобы участвовать в этих мероприятиях. Тем не менее мы это сделали, наша страна завоевала достаточно много медалей на олимпиаде. Фристайл в очередной раз доказал, что мы можем бороться за призовые места».

Также заместитель главы региона Елена Дягилева вручила знаки и удостоверения «Мастер спорта России», золотые знаки комплекса ГТО.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «В спорте я больше 30 лет, подготовил чемпионов мира, чемпионов России. Для меня это работа, для тех, кого я воспитал, это праздник. Благодаря спорту, физкультуре они стали достойными жителями нашей страны, которыми я горжусь».

Уже 10 августа регион широко отметит День физкультурника. А в течение месяца также продолжаться тематические события, приуроченные к празднику. Всего в регионе запланировано 60 мероприятий: эстафеты, спортивно-развлекательные состязания, игры и другие виды активностей.