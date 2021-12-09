В преддверии Дня Героев Отечества для молодых военнослужащих провели экскурсию в музее ВВС Северного флота

Об экспонатах учреждения гостям рассказал директор музея, заслуженный военный лётчик, дважды удостоенный ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и медали «За спасение погибавших» Сергей Чечеров.

Он рассказал молодым военнослужащим о становлении морской авиации Северного флота, её роли в ходе обороны Заполярья в годы войны и о Героях лётчиках-североморцах.

На Северном флоте звания Героя России удостоены 37 военнослужащих, почти половина из них – подводники. В том числе нынешний командующий флотом Александр Моисеев.

Сергей Чечеров, заслуженный военный лётчик России: «Для меня спасение человека всегда было на первом месте. Я считаю, что, если леёчик готовится к подвигу, это очень опасно. Должна быть обычная работа, а государство уже оценит. Оценят командиры, командующие и государство».