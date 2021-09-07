В преддверии Дня города в историко-краеведческом музее Полярного состоялось открытие выставки «Александр III и Александровск»

Посетителям расскажут об образовании города-порта и императоре, благодаря которому на карте страны и появился такой населённый пункт.

Александр III смотрел на Екатеринискую гавань как на объект для размещения военно-морской мощи страны. Увы, даже, заслушав доклад Витте после экспедиции на Кольский север, умирающий император так и не успел дать никакого распоряжения относительно строительства города-порта. Решение принял уже Николай II.

Наталья Сергеева, заведующая выставочно-экспозиционным отделом: «Изначально Александровск планировался как порт военный. Но Николай II эту идею не одобрил и Александровск был образован в 1899 году как коммерческий порт».

В годы войны надежды императора Александра город оправдал, место стало идеальным для дислоцирования кораблей и обороны России с северной стороны. Но это произошло много позже. На начальном этапе Александровск, получивший имя в честь Александра III, представлял собой населенный пункт из деревянных бараков, зачастую на нескольких хозяев, выстроенных вдоль одной улицы. На фотографиях, размещённых на выставке, можно увидеть и железную дорогу, ведущую до порта, и аккуратную деревянную набережную.

Наталья Сергеева, заведующий выставочно-экспозиционный отделом: «На момент открытия было порядка 180 человек постоянного населения, но в основном это были чиновники. Город именно чиновничий».

Экспозиция организована Мурманским областным краеведческим музеем и посвящена Дню города, который отмечают в Полярном 19 сентября. Выставка об Александровске и императоре Александре в историко-краеведческом музее города воинской славы продолжит работу до 7 ноября.