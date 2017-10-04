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День за днём с «Арктик-ТВ»04.10.17 19:30

В преддверии Дня города в Мурманске состоялся традиционный приём почётных граждан города

Помимо виновников торжества на мероприятии присутствовали первые лица города и депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» учредили в 1974 году. Его присваивают тем, кто проработал в городе не менее 25 лет, кто внёс большой вклад в развитие города, чья деятельность получила призвание мурманчан. Это не только самая высокая оценка заслуг перед столицей Заполярья, но и большая ответственность.

- Последние годы уделялось очень большое внимание тому, чтобы был налажен диалог между горожанами и властью, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - А почётные граждане - это цвет города. Они представляют во многом интересы и разные взгляды. Это люди, которые обладают очень большим жизненным опытом, много добрых дел у них за плечами.

За 43 года званием «Почётный гражданин» в Мурманске были награждены 74 человека. Среди них есть моряки, преподаватели, строители, врачи и учителя. Сегодня в городе живут 23 почётных гражданина. Все они активно участвуют в жизни столицы Заполярья и отмечают позитивные перемены в облике города.

- Я коренная мурманчанка, я родилась здесь. И, конечно, город рос на моих глазах, - рассказывает Людмила Геращенко, почётный гражданин города-героя Мурманска. - Были трудные годы. Я не беру тот период, который связан с войной, разрухой и так далее. Я беру даже девяностые годы,  когда работала и была в профессии. И вот сегодня есть с чем сравнивать. Казалось, мы просто не прорвёмся из того, а люди будут уезжать, но как сегодня всё преобразилось в городе! Каждый год мы видим что-то новое.

Если почётным гражданам внимание власти льстит, то городским главам важно знать мнение людей, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют давать профессиональную и объективную оценку процессам, происходящим в Мурманске. Встречаются руководители муниципалитета и почётные мурманчане регулярно.

- Эти встречи происходят не только в День города, они проводятся на регулярной основе, - говорит  Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Наши почётные граждане очень активные, они дают много дельных советов.

Яркий пример такого сотрудничества - наборы «Родившимся в городе-герое Мурманске». Их стали вручать новорождённым именно по инициативе почётных граждан города. Также при их поддержке была проведена реконструкция сквера у здания Тралфлота и создание памятника «Ждущая».

 

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