В преддверии Дня города в Первомайском округе Мурманска официально открыли локацию «Чистый ручей»

Это место давно полюбилось северянам. Теперь отдыхать здесь станет комфортней.

Уютные лавочки, беседки, деревянные переходы и мостики – всего 350 метров прогулочной зоны, где можно провести время на природе, не покидая город.

Локация «Чистый ручей» к своему официальному открытию стала уютнее и удобнее для горожан. И главное, она стала безопасной, ведь здесь установлено освещение и видеокамеры, не оставляющие слепых зон.

Завершённый объект осмотрел и принял временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Как мы и говорили: старались сделать заранее - сделали день в день».

Это место всегда было одним из любимых для досуга мурманчан. В 2023 году его обновили по нацпроекту «Жильё и городская среда». Появилась современная спортивная площадка, дорожки для прогулок и детский игровой комплекс. Единственное, чего не хватало – пешеходной связи между берегами ручья. Теперь есть удобный и красивый короткий путь, соединяющий два берега.

Андрей Шишко, преподаватель Мурманского индустриального колледжа, депутат Совета депутатов г. Мурманска, партия «Единая Россия»: «Самое важно, что в этом променаде учтены пожелания жителей района».

При строительстве особое внимание уделили сохранению природного ландшафта. Все деревья и кустарники остались на своих местах, несмотря на трудности на объекте.

Дмитрий Сирица, директор Муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы»: «Здесь очень сложный грунт … В Мурманске раньше подобных проектов не было».

Парковая зона и деревянный променад будет использоваться круглый год. Зимой территория будут чистить от снега, а в летом планируют разместить ловушки для насекомых.