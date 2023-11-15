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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.23 19:30

В преддверии Дня инвалида в Мурманске прошла VIII региональная конференция «Равенство возможностей. Реабилитация взгляд со стороны»

Мероприятие посвящено вопросам защиты прав и интересов граждан с инвалидностью

Конференция «Равенство возможностей» проводится в Мурманской области с 2015 года и уже 8 лет служит площадкой для открытого диалога между людьми с ограниченными возможностями здоровья и исполнительными, законодательными органами и уполномоченными организациями.

В этом году конференция посвящена теме государственной системы реабилитации граждан с инвалидностью, её проблемам и перспективам развития.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Главная задача, которую поставили перед нами на федеральном уровне, это максимально реализовать возможности человека с ограниченными возможностями здоровья, извините за тавтологию. Чтобы он чувствовал себя полноценным членом общества. Мы сейчас отрабатываем эту тему, нужно сопровождать инвалида на всем этапе его жизни. Начиная от возможности выехать из собственной квартиры, попасть в социальные объекты или социальные учреждения, заканчивая сопровождением трудоустройства».

Местом встречи стала площадка филиала фонда «Защитники Отечества», где уже ведётся работа с людьми, получившими инвалидность во время специальной военной операции. Это одна из приоритетных задач фонда.

Сергей Ильин-Непомнящий, социальный координатор Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества»: «Стараемся людей поддержать. Я сам, как участник специальной военной операции, на своём языке разговариваю, есть, что друг другу поведать и поддержать, независимо от категории».

Основные доклады представили специалисты региональных министерств: труда и социального развития, здравоохранения. Гости в свою очередь могли задать интересующие вопросы и поделиться проблемами. Поделились планами социально значимых инициатив на будущее и волонтёрские объединение. 

Галина Галишникова, куратор студенческого объединения МАУ «Содружество равных возможностей»: «У нас есть новая задумка - сотрудничество с Министерством труда и социального развития. Это программа будет называться «На Севере-творить». Она предназначена для людей с инвалидностью. Мы будем проводить некие мероприятия, возможно, это будут показы спектакля нашего инклюзивного тетра «Я такой же, как и ты». И это будут мастер-классы, мастерские творческие, где люди с инвалидностью смогут себя проявить».

Также идут работы над доступностью социальной инфраструктуры в регионе в рамках региональной программы «Доступный Север». В этом году 74% объектов обустроены для маломобильных групп населения.

Напомним, всего в Мурманской области проживают около 28 тысяч граждан с инвалидностью.

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