В преддверии Дня культработника в ЗАТО Александровск благодарностями и грамотами отметили лучших сотрудников сферы культуры

Профессиональный праздник скоро отметят люди, которые сами создают праздники.

Нотную грамоту Людмила Лазарь осваивать начала, пожалуй, даже раньше, чем читать и считать. В её семье профессиональных музыкантов не было и нет, в отличие от педагогов. Но Людмила Васильевна сумела не только занять своё место в музыкальном мире, но она стала преподавать музыку.

Людмила Лазарь, заместитель директора по УВР Детской школы искусств, г. Полярный: «Общение с детьми – это самое замечательное. В каком бы ты настроении не был, приходишь к детям и забываешь обо всех проблемах. Если ты хоть частичку внёс (пусть не пошёл по профилю), уже не зря живёшь, не зря работаешь».

Сегодня на сцене родного учреждения – школы искусств Полярного - сотруднику вручают благодарственное письмо Мурманской областной Думы.

Особенно приятно разделить радость с коллегами: в преддверии Дня работника культуры в каждом из городов ЗАТО Александровск отметили сотрудников библиотечной системы, школ искусств, центров и домов культуры, музеев.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «Что такое культура? Это воспитание, патриотическое и гармоничное воспитание молодёжи и детей. Удаление внимания нашему населению - от самых маленьких до взрослых. Это и есть культура».

Учреждения культуры в ЗАТО Александровск – это современные пространства, имеющие всё необходимое для развития в детях музыкальных, интеллектуальных и творческих способностей, для организации полезного досуга жителей.

Только за минувший год в музее Полярного появился мультимедиа-гид с виар-очками, в школы искусств Снежногорска и Гаджиево закуплены новые музыкальные инструменты в рамках национальной программы, открыты молодёжные и семейные пространства «СОПКИ» в городах воинской славы и морской доблести. И это лишь небольшая часть значимых преобразований в сфере культуры.