В преддверии Дня медицинского работника состоялось открытие отделения анестезиологии-реанимации №2 Мурманского областного клинического многопрофильного центра

«Севрыба» - теперь часть Мурманского областного клинический многопрофильного центра, то есть бывшей городской больницы. Но это не значит, что все ресурсы по обновлению сосредоточены в каком-то одном учреждении. В Мурманске на улице Ломоносова открыли современное отделение анестезиологии-реанимации. Капитальный ремонт здесь длился год.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Я в прошлом анестезиолог-реаниматолог, сейчас заместитель министра, поэтому оценку даю по двум позициям. Клиническая и профессиональная оценка – действительно высочайшего уровня реанимационное отделение. И оценка чиновника – средства, которые были вложены сюда, а это порядка 70 млн рублей в рамках нацпроектов здравоохранения только на капремонт, потом свыше 30 млн рублей на обновление парка оборудования».

В отделении впервые появилось три источника бесперебойного питания. На 100% обновлено всё медицинское оборудование и даже мебель. Среди новшеств – современная палата для ожоговых больных.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Совсем, кажется, недавно, но три года назад мы открыли новое приёмное отделение, а сегодня открываем отделение реанимации, которое полностью советует всем нормативам санитарного законодательства, энергобезопасности».

За год через отделение реанимации проходит 1700 человек. Теперь комфортные условия пребывания здесь созданы не только для пациентов, но и для врачей.

Юрий Климов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 Мурманского областного клинического областного центра: «Ремонт достаточно хороший, я рад что работаю в этом отделении, обновленном. Современная система вентиляции, кондиционирования, очистки воздуха, обеззараживания воздуха».