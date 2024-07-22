В преддверии Дня металлурга, который отмечается в третье воскресенье июля, в Мончегорске состоялись праздничные мероприятия

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил работников горнометаллургической промышленности с профессиональным праздником и поблагодарил за тяжёлый труд, который представляет стратегическую важность не только для региона, но и для всей России.

- Благодаря профессионализму и ответственности тех специалистов, которые когда-то трудились на комбинате, и тех, кто сейчас работает на Кольской ГМК, предприятие стало лидером по производству цветных металлов. Вместе с металлургами этот праздник отмечают механики, водители, слесари, контролёры и другие специалисты, без которых невозможно поддерживать производство, - отметил глава региона.

Во время праздника на городской сцене состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников отрасли. Мончегорцам вручили Почётную грамоту, Благодарности и знак отличия губернатора Мурманской области – награду «Почётный наставник». Ещё десять специалистов получили Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли России. Почётного звания «Заслуженный работник» удостоены также десять работников Кольской ГМК.

В этом году День металлурга в Мончегорске отмечали два дня – 20 и 21 июля. В субботнюю программу также вошёл забег «Норникеля», фестиваль «Дворовые игры» и фестиваль баскетбола, соревнования «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика». Вечером на центральной площади города выступили известные музыкальные коллективы.