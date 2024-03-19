В преддверии Дня моряка-подводника военнослужащие Северного флота приступили к учениям, где тренировались противостоять современным угрозам

Тренировки и учения прошли в соединении ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Свой профессиональный праздник экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» проводит на учениях. Моряки отрабатывают навыки противодействия современным угрозам. Действовать специалисты должны слажено, от этого зависят их жизни, ведь АПЛ всегда была сложным многосоставным механизмом, который нужно знать от и до.

Артём Васетинский, командир атомного ракетного подводного крейсера К114 «Тула»: «Ежедневно с прибытием экипажа на борт экипаж проводит противоаварийный осмотр корабля с последующей отработкой первичных мероприятий по борьбе за живучесть, отсечных учений по борьбе за живучесть для совершенствования своих навыков ведения борьбы с корабля и аварийных повреждениях.

Каждое должностное лицо, каждый боевой номер имеет свои обязанности в соответствии с книжкой боевого номера и книгой корабельных расписаний, у которого прописано, какие мероприятия конкретно он должен выполнить».

Задания учений утверждает старший помощник командира. В этот раз среди задач экипажа - проверить способности подводной лодки противостоять аварийным повреждениям, сохраняя, поддерживая или восстанавливая свои качества.

Крылатое выражение: «Куда ты денешься с подводной лодки», - если задуматься, вызывает только страх, но в случае, если борьба за живучесть корабля вот-вот будет проиграна или того требуют обстоятельства, экипаж может эвакуироваться, например, через торпедный аппарат.

Дмитрий Урядников, матрос-машинист трюмной группы дивизиона живучести: «Это очень интересный опыт. В любом случае это настоящая выдержка – проверить свои нервы, силы и посмотреть, на что я способен. Поначалу было тяжело, но с каждым днём становится всё легче и легче. У меня есть опытные инструктора, опытные члены экипажа, которые всегда меня поддерживают, показывают, объясняют.

Дмитрий Урядников: «Товарищ командир, часть пять к ракетной атаке готова! Товарищ командир, корабль к ракетной атаке готов!».

Многие ситуации моряки подводники моделируют в специальном учебно-тренировочном комплексе, прежде всего это касается различных авариных случаев, ну, и конечно, стрельб. Симулятор позволяет воссоздать запуск даже межконтинентальных баллистических ракет «Синева».