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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.24 19:30

В преддверии Дня народного единства в Мурманске прошла творческая встреча «В единстве народна – сила России»

На ней ветераны боевых действий поделились со слушателями своей поэзией и песнями.

Нечасто можно услышать, как ветераны боевых действий читают поэзию. Особенно, если она их собственного сочинения. Но на творческой встрече «В единстве народна – сила России» возможно всё. Произведения Александра Чемерского сегодня публика слышит впервые.

Александр Чемерский, председатель Совета ветеранов УФСБ России по Мурманской области: «Меня отмолили мои прародители, // И ангел подставил крыло под курок, // А я беззаботно трепался с водителем, // Не слыша в зелёнке осечки щелчок».

Эти строки Александр написал, когда участвовал контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Помимо его стихотворений на встрече звучало творчество Марии Чистоноговой, отрывок из произведения Юрия Гутяна.

Мария Чистоногова (Доценко), член Союза писателей России, председатель региональной организации Культурного фронта России: «Накануне Дня народного единства – это, безусловно, очень важно, чтобы поднимать наш боевой дух, чтобы мы поняли, что мы вместе, что мы можем не только при встрече обнять друг друга, но и почитать друг другу хорошие стихи, поделиться своими впечатлениями, поговорить о том, что можно сделать для того, чтобы мы победили, чтобы мы были так же едины как и прежде».

Юрий Гутян, писатель, член Союза писателей России: «Такое мероприятие, как сегодня, оно даже не то что нужно, оно необходимо, потому что накануне, и по текущим датам многим, например, сегодня у нас и пограничники кое-что отмечают, и палубная авиация, завтра у нас Дмитровская родительская суббота. И это всё накануне Дня единства. Так что это нужно вспомнить: кто мы такие, откуда мы и для чего мы вообще живём».

Также эту встречу посетили участники специальной военной операции. Например, после тяжёлого ранения Евгений Новиков проводит для детей уроки мужества. Но на творческой встрече он делился тем, что сейчас происходит на СВО.

Евгений Новиков, участник СВО: «Рассказываю о конфликте, о том, чем занимаются сейчас наши военные в СВО, как жители переносят войну на Донбассе».

Все это можно было узнать на творческой встрече «В единстве народна – сила России», которую провели в рамках проекта «Историческая память».

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