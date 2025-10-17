В преддверии Дня отца Мурманский медицинский колледж провёл мастер-класс по уходу за младенцами грудного возраста

Его целевой аудиторией стали юноши, которым в семейном будущем эти знания могут пригодиться.

Студенты колледжа экономики и информационных технологий ощутили на себе весь спектр забот о новорождённых. Будущему отцу важно обладать базовым уровнем знаний по уходу за ребёнком, ведь помощь матери – это подспорье в хорошей и крепкой семье.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Сегодня мы проводим мастер-класс для мужчин, пока ещё молодых - будущих отцов. В преддверии Дня отца мы пригласили в гости наших коллег из среднего профессионального образования - студентов колледжа экономики и информационных технологий. Это будущие папы, думаю эти навыки им не повредят».

В обучающий курс по уходу за младенцами вошли такие манипуляции как пеленание, обработка пуповины, утренний туалет и подмывание. На каждом этапе молодых людей сопровождали студентки сестринского дела.

Мария Момотова, студентка 3-го курса сестринского дела: «Если молодой человек хочет научиться, он сможет научиться с первого раза. Если возникнут сложности, то мы сможем объяснить, всё у всех получится».

Юноши были разделены на три группы, каждая из которых могла попробовать себя в роли отца и на практике ознакомиться с рядом манипуляций на максимально приближенной к реальности кукле.

Во избежание травм у младенца, необходимо знать и уметь его правильно держать, и передвигать, ведь неаккуратное обращение может стать фатальной ошибкой.

Мария Момотова, студентка 3-го курса сестринского дела: «Могут схватить за ноги, либо же не придерживать голову, что является фактической ошибкой. Почему? Может произойти смещение шейных позвонков – следствие от инвалидности до летального исхода».

Мастер-класс заложил в молодых парней фундамент знаний по уходу за новорождёнными. Это повод задуматься об отцовстве в будущем.