В преддверии Дня отца в Мурманске провели мастер-класс по созданию арома-саше

Это первое мероприятие из цикла, посвящённого семье, детям и, конечно, отцам.

День отца в России стали отмечать относительно недавно. Инициативу об учреждении такого праздника Владимир Путин поддержал в 2021 году и теперь его отмечают третье воскресенье октября.

София Амелина, координатор федерального проекта «Крепкая семья»: «Роль отца имеет фундаментальное значение. Нашим мамам важно понимать, насколько важна роль отца. В школе у нас дочка девяти лет, мы как раз проходим сейчас тему «однокоренные слова»: «слон-слониха-слонёнок», «ёж-ежиха-ежонок». Даже через эти моменты фундамент идёт от мужского рода».

Чтобы юные северяне смогли порадовать своих отцов подарками в штабе общественной поддержки провели увлекательный мастер-класс по созданию арома-саше из воска.

Анастасия Пухова, участница мастер-класса: «Я буду делать подарок папе, думаю, что всё будет хорошо. Мой папа - герой, он хороший, добрый, помогает, возит на гимнастику меня».

Предприниматели нашего региона в течение недели будут организовывать свои мастер-классы в столярных, глиняных и токарных мастерских по изготовлению сувениров и праздничных открыток.

Екатерина Алипова, руководитель Союза предпринимателей ЗАТО г. Североморск: «В наш союз входят предприниматели, которые занимаются разными видами деятельности. У нас есть творческие предприниматели, у которых любимое дело стало профессиональным, которые получают доход. Есть социально-ориентированные, как сегодняшний предприниматель, который здесь присутствует, он работает с детьми, с семьями».

В рамках цикла мероприятий ко Дню отца также запланированы лекции и спикер-сессии, на которых будут показывать отцам правила по уходу за новорожденными детьми.