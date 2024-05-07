В преддверии Дня Победы мурманские росгвардейцы навестили ветерана Великой Отечественной войны и жительницу блокадного Ленинграда Нину Ткаченко

Летом 1941 года 9-летняя Нина Ткаченко поехала погостить к родственникам в Ленинград. Тогда никто не знал, с какими трудностями предстоит столкнуться местным жителям, а маленькой девочке придётся ещё на три года остаться вдали от родителей. Военную блокаду прорвали только в 1944 -ом и ребёнок смог воссоединиться с мамой и папой в родном Мурманске.

Навестить и поздравить блокадницу решили и служащие Росгвардии.

В беседе с ними пенсионерка поделилась воспоминаниями о тяжёлом военном времени, о героических событиях её молодости и о том, что ей пришлось пережить в те суровые дни.

Нина Ткаченко, жительница блокадного Ленинграда: «Каждый день бомбежки. Бомбежки были продолжительные. Это не то, что он там отбомбил и улетел, а шесть-семь часов подряд. Поэтому мы ещё живём, чтобы вам рассказать об этом - от лица живого человека, который всё это видел и пережил».