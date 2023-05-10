В преддверии Дня Победы одну из самых значимых дат в своей истории отметил Полярный: 15-летие со дня присвоения звания «Город воинской славы»

5 мая 2008 года Президентом РФ был подписан Указ, номер которого сегодня высечен в камне на стеле площади Победы. Именно здесь и прошёл торжественный митинг.

Когда только начался процесс подготовки документов в комиссию по присвоению городам званий, стелы на площади Победы, у которой сегодня вышагивают военнослужащие и юнармейцы, ещё не было. А подвиг, совершенный североморцами в годы Великой Отечественной войны, уже помнили улицы Полярного.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Надо отдать должное, дорогой ценой далась нам Победа, дорогую цену заплатил Полярный: 23 экипажа подводных лодок не вернулись с моря, остались в пучине, много краснофлотцев сошли на берег и отдали свои жизни на благо нашего светлого будущего».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Полярный заслуженно получит почётное звание, когда в период Великой Отечественной войны полярнинцы встали на защиту Родины, не пустив врага к Мурманску. И моряки, и сухопутные войска совершили подвиг».

Фисанович, Видяев, Гаджиев, Гандюхин, Котельников, Моисеев, Сивко – одиннадцати из девятнадцати улицам Полярного присвоили имена великих людей. Есть и уникальная - Героев Тумана. Таким образом жители увековечили подвиг экипажа в прошлом мурманского рыболовного траулера, который став военным кораблём, получил новое название. Команда «Тумана» выполняла задачи по охране водного района главной базы Северного флота.

Ольга Гарагуля, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Город исторический и героический! Сколько Героев Советского Союза есть у нас, я думаю, в других таких небольших городах, нет».

И таких сведений и фактов в истории Полярного, конечно, с лихвой хватило для того, чтобы бывшей столице Северного флота присвоить звание «Город воинской славы». В 2008 году был подписан Указ Президента России, которым за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, отмечен Полярный. Сегодня городов воинской славы 47. Но самое главное – это жители-патриоты, которые сегодня продолжают традиции.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Но сейчас это особенно важно в том, что существует преемственность поколения. Наши с вами современники – знакомые, родственники, соседи защищают наши интересы в зоне СВО. Как и тогда они борются с нацизмом. Тогда победили – и сейчас победим».

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Очень порадовался за наших юнармейцев, у которых, на мой взгляд, идеальная строевая подготовка. За ними будущее».

Продолжились праздничные события в Центре культуры, здесь концертной программой поздравили полярнинцев, в числе которых, конечно, почётные жители, представители организации «Дети войны».