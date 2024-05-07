В преддверии Дня Победы в Мурманске проходят традиционные мероприятия Вахты памяти

В вахту Почётного караула у Алёши заступили более 100 школьников со всей Мурманской области.

Школьники региона несут вахту памяти у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Это традиционное событие, но в этом году география участников расширилась. В двухдневном карауле поучаствуют юнармейцы и ученики кадетских классов из Мурманска, Видяево, Апатитов, Североморска, Полярных Зорь, Полярного, Заозерска, Туломы и Гаджиево. Только из Полярного в Мурманск приехали 9 юнармейцев. Ребята даже прошли специальную подготовку.

Артем Прокопенко, юнармеец, г. Полярный: «Раз в неделю выезжали к Алёше репетировать, как заступать на Пост №1. Мы к этому долго готовились, думаю, что у нас всё получится очень даже хорошо».

На посту у Вечного огня делегации юных северян будут сменять друг друга каждые полчаса. Заступить в караул в один день смогут 50 школьников. Но, конечно, не простых, а показавших хорошие результаты в учёбе и общественно полезной деятельности. Это победители и призёры спортивных, военно-прикладных, гражданско-патриотических конкурсов, участники регионального смотра-конкурса отрядов почётных караулов.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив центра «Лапландия»: «Это достойные ребята. Им даётся право поучаствовать и представлять свою школу, свой город на таком большом мероприятии».

Многие из ребят зарекомендовали себя как незаменимые участники в рядах «Юнармии».

Артем Прокопенко, юнармеец, г. Полярный: «Я бывал на соревнованиях в Чеченской Республике «В единстве наша сила», я бывал во многих муниципальных соревнованиях по «Юнармии», многие места занимал. И я оказался незаменимым участником в нашей команде юнармейцев в гимназии».

Юные северяне несли вахту памяти 6 и 7 мая. Всего в Почётном карауле будут задействованы более 100 школьников.