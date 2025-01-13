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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.25 19:30

В преддверии Дня работника прокуратуры, который ежегодно отмечается в России 12 января, состоялось торжественное чествование сотрудников надзорного ведомства области

На торжественном собрании, приуроченном к 303-й годовщине образования органов прокуратуры России, работников надзорного ведомства Мурманской области поздравили с профессиональным праздником. В событие принял участие и губернатор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: Я искренне хочу сказать вам огромное спасибо за неравнодушие, за профессионализм, за служение Отечеству так, как это должно быть, за конструктив, адекватное взаимодействие, понимание. Без такого отношения к людям очень легко нашим противникам расшатать внутриполитическую ситуацию, а расшатывание внутриполитической ситуации – это самый эффективный способ для того, чтобы в том числе побеждать на стратегически важных для страны территориях, включая, безусловно, Арктическую территорию и Мурманскую область».

По словам главного прокурора Мурманской области Сергея Паволина, в регионе только за прошлый год специалистами ведомства было выявлено и устранено более 40 тысяч нарушений законов, принято почти 18 тысяч актов реагирования, рассмотрено 4 тысячи гражданских, административных и уголовных дел. И это, конечно, далеко не всё.

Сергей Паволин, главный прокурор Мурманской области: «Мы обеспечивали надзорное сопровождение реализации национальных проектов, исполнение государственного оборонного заказа. Уделялось внимание вопросам защиты прав бизнеса. Традиционно в поле нашего внимания были и вопросы противодействия коррупции. Здесь, по нашим материалам, возбуждено 10 уголовных дел коррупционной направленности. В суды области направлено более 20 заявлений к лицам, осуществившим акты коррупции, о взыскании с них ущерба более 35 миллионов рублей».

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес ветеранов ведомства, прослуживших много лет и обеспечивших преемственность. Кроме того, им были вручены Благодарственные письма.

Сергей Паволин, главный прокурор Мурманской области: «Конечно, не могу не сказать тёплые слова в адрес наших ветеранов. Они продолжают активно участвовать и в общественной жизни, в работе нашей аттестационной комиссии. Отдельные слова благодарности им хочется сказать за увековечивание памяти ветеранов, работников органов прокуратуры, участвовавших в Великой Отечественной войне».

Прокуратура стоит на страже закона, справедливости и интересов граждан вот уже более трёх столетий. И год от года роль сотрудников надзорного ведомства в жизни общества и страны лишь возрастает.

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