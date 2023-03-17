В преддверии Дня работника ЖКХ глава региона Андрей Чибис осмотрел ряд объектов ресурсоснабжающих организаций Мурманска и поздравил сотрудников предприятий

19 марта в России отмечают день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне праздника губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил два значимых для региона предприятия: «Мурманскводоканал» и «Мурманэнергосбыт».

Сотрудники водоканала показали главе региона обновлённый автопарк предприятия. Это каналопромывочные автомобили, которые позволяют осуществлять качественную и быструю очистку канализационных систем. Также водоканал закупил полноприводные автомобили «Форд Транзит», которые оборудованы всеми необходимыми инструментами для устранения аварий и текущего обслуживания сетей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы раньше ездили, смотрели в разные города Европы. Всё думали, когда же будет у нас так. Современная, суперэффективная техника, чтобы все работники в чёткой, такой красивой экипировке. С достойными условиями оплаты труда, чтобы те технические средства, которые у них есть, соответствовали лучшим западным аналогам. Я вам скажу, что сегодня происходит на водоканале, то обновление техники и бизнес-процессов, которые там есть, они ничуть не хуже, а где-то даже лучше».

Также губернатор осмотрел помещение для слесарей, в котором завершён ремонт. Здесь сотрудники смогут после работы принять душ, переодеться и просушить в специальных шкафах промокшую одежду.

Посетил губернатор и диспетчерский пункт Северной котельной города Мурманска в Ленинском округе. Её построили в 1965 году. Сейчас задача предприятия перейти на закрытую систему горячего водоснабжения. Для этого необходимо заменить оборудование. На сегодняшний день завершены работы по проектированию. А завершить все работы должны 1 января 2026 года. Для жителей Ленинского округа это будут ощутимые изменения в качестве воды.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отдельные работы проводят по замене открытой системы горячего водоснабжения на закрытую. Это боль ещё со времён Советского Союза, когда горячая вода поступала из системы отопления. Мы в Ленинском округе эту работу планомерно ведём и уже больше ста многоквартирных домов на новую систему переведены».

После осмотра производственных помещений глава региона Андрей Чибис встретился с сотрудниками предприятий. Поздравил их с профессиональным праздником, ответил на вопросы и поблагодарил за труд на благо региона.