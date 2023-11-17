В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечают в России 19 ноября, артиллеристы отдельной бригады морской пехоты Северного флота организовали большие учения

Артиллеристы отрабатывали тактику ведения боевых действий с учётом опыта специальной военной операции.

На полигоне в Печенгском округе Мурманской области боевые навыки совершенствовали расчёты 122-миллиметровых орудий Д-30 и 82-мм минометов «Поднос». Артиллеристы отрабатывали задачи огневой поддержки контрнаступления и поражения целей, имитирующих технику и скопления живой силы противника.

Кроме этого, военные учились «снайперской» стрельбе прямой наводкой с Д-30 бьют, когда необходимо ликвидировать укрывшихся в здании. Так же артиллеристы обеспечивают тренировку подразделений противовоздушной обороны. Расчёты производят стрельбу осветительными боеприпасами, имитирующими воздушную цель. В свою очередь операторы противозенитных ракетных комплексов используют их как цели.