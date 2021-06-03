В преддверии Дня России молодым северянам вручили первые в их жизни паспорта

Однажды настанет момент, когда ребёнок вырастает. Становится полноценным гражданином со своими правами и обязанностями. Помните, как вы получали свой первый в жизни паспорт? Документ, предвестник совершеннолетия, самостоятельности и чувства свободы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В моё время его вручали в 16 лет. Я помню, как мой отец привёз мне заранее обложку к этому паспорту из командировки, эта обложка паспорта, который я получил в первый раз в 16 лет. Она до сих пор со мной. Столько лет уже прошло, а я до сих пор паспорт ношу в этой же обложке с гербом СССР».

Право получить главный документ из рук руководителей города подростки удостоились за отличную учебу, победы в спорте, успехи в творчестве или общественную деятельность. Для них это событие долгожданное.

Вместе с первым паспортом молодёжь получает памятные подарки и напутствия. Торжественное мероприятие должно запомниться им надолго. Не стоит забывать и о том, что взрослая жизнь даёт не только права, но и обязанности. Теперь за свои поступки они отвечают сами.

Ярослав Пономарев, школьник: «Ответственность – это достаточно важно для людей, поэтому я считаю, что я справлюсь с этой ответственностью». Руководство города призвало школьников беречь паспорт как важнейший в жизни человека документ, как частицу Родины.