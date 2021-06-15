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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.06.21 19:30

В преддверии Дня России в «Кировке» для северян выступили лучшие творческие коллективы Заполярья

Мероприятия, посвященные главному празднику страны, проходят по всей России. В Мурманске этот день всегда отмечают с размахом, ведь для многих северян он имеет особое значение. 

Людмила Курмачева, мурманчанка: «День России – это день радости, день нашей России, день нашей Родины. Что такое День России? Это наши дети, наши внуки, наши правнуки, наше счастливое детство, наших детей и внуков. Пусть всем будет очень хорошо и радостно, пусть все смеются, меньше плачут».

Ольга Беспалова, мурманчанка: «Это наш праздник  - народа, праздник каждого россиянина, человека, который живёт в этой стране, который дорожит её историей, её людьми, её будущим».

Зал областного Дворца культуры имени С.М. Кирова быстро заполнился на дозволенные 75%. На протяжении всего вечера гости наслаждались зажигательными песнями и танцами, а также тёплыми словами и пожеланиями, звучавшими со сцены.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Россия — это великая страна. В ней живёт великий народ. Народ победителей! И страна, и народ не раз выдерживали самые жестокие испытания. Но доказали свою силу воли и силу духа. А Мурманская область занимает достойное место среди регионов страны».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я думаю, что мы должны эти славные традиции, то, что заложено нашими предшественниками, сейчас, в нынешних условиях работы, сохранить все и приумножить. Задач стоит перед нами сейчас очень много. Главная задача, чтобы наш регион развивался».

Некоторые мурманчане удостоились наградами за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

О своей любви к Родине с помощью песен и танцев рассказали артисты и музыканты заполярных творческих коллективов. Праздничный концерт оставил в сердцах мурманчан восторг и бурю положительных эмоций.

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