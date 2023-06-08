В преддверии Дня России в регионе проходят многочисленные тематические мероприятия

Например, в стенах областной библиотеки до 9 июня включительно в игровой форме можно познакомиться поближе с историей государственной символики. Для всех жителей области будут доступны фильмы, квизы и квесты. Развлекательная программа будет интересна как взрослым, так и детям.