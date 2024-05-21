День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.24 19:30
В преддверии Дня российского предпринимательства в Оленегорске провели тематическую встречу
Её участники пообщались с инвестиционным уполномоченным по городу Дмитрием Постником, уполномоченным по защите прав предпринимателей Заполярья Мартой Говор, начальником управления Министерства развития Арктики и экономики региона Вероникой Гнатко и представителями бизнес-объединений и инфраструктуры поддержки бизнеса.
Присутствующие задавали вопросы в части муниципальных и региональных мер поддержки.
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Последние комментарии
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Константин Петрович
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Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
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