В преддверии Дня рождения Мурманска состоялся приём почётных граждан города и региона

Северян поздравили губернатор Мурманской области, депутат Государственной Думы, председатель Мурманской областной Думы и глава администрации Мурманска.

Это традиционное торжественное мероприятие, когда почётные жители города могут собраться все вместе, пообщаться и задать свои вопросы представителями власти. Такие встречи очень важны для поддержания связи поколений, уверены в администрации Мурманска, которая ежегодно выступает с инициативой организации события в канун Дня города.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно, что сегодня мы не только гордимся былой историей. Мы вместе с вами продолжаем дело тех великих поколений, которые основали порт, построили железную дорогу, защищали всю страну - не только город».

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Я всегда испытываю огромную гордость от того, что у меня есть возможность находиться рядом с вами - с людьми, которые посвятили свою жизнь служению Северу, Арктике, строили школы, создавали жилые районы, промышленный потенциал нашей страны».

Каждый из приглашенных гостей встречи – представитель определённой эпохи в истории Мурманска. Их жизнь и профессиональная деятельность была связана с нашим городом, нашим регионом.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Наш город развивается. 108 лет – так мало, потому что каждый год прибавляет мощи, красоты нашей прекрасной Родине, малой Родине. Я хочу искренне вас поблагодарить за тот вклад, который вы внесли в социально-экономическое развитие нашего города и всей Мурманской области».

Очень важно, чтобы молодое поколение знало имена и лица людей, которые помогали Мурманску, расти и развиваться. Чтобы они учились у почётных граждан ответственности, любви к своему делу и патриотизму.