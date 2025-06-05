В преддверии Дня социального работника, который отмечают 8 июня, провели праздник для специалистов Мурманской области

Поздравить и наградить лучших из них пришёл губернатор Андрей Чибис.

Без поддержки специалистов социальной сферы невозможно представить жизнь. Они приходят на помощь к людям, оказавшимся в трудной ситуации, некоторые из которых неспособны самостоятельно выполнять простые действия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Забота о тех, кто в ней нуждается, и неважно, живёт соцработник, приходит домой или находится в стационарном учреждении, всё равно мы понимаем, что это люди со своим характером, сложностями. Их работа требует терпения, любви и уважения ко всем, в том числе и прихоти, которые есть у этих людей. И то, что вы с этой задачей справляетесь – факт».

Валентина Меренкова из Мончегорска - молодой специалист. Недавно девушка приняла участие в конкурсе профмастерства и победила в своей номинации. Она выбрала путь в социальной сфере, потому что считает, что добро и забота способны сделать жизнь лучше.

Валентина Меренкова, психолог Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения: «Поначалу было тревожно, но чем больше я знакомилась, узнавала о получателях услуг - о молодых людях с инвалидностью, тем быстрее находился язык с каждым из них. Находились какие-то точки соприкосновения, общие интересы, на основе которых и строился наш диалог».

Региональные власти на всех уровнях оказывают максимальное внимание этому направлению. Около 3 тысяч человек трудятся в социальной сфере.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В отрасли на сегодня 15 учреждений, которые, так или иначе, сфера соцзащиты. Я имею в виду и тех, кто предоставляет меры поддержки, и тех, кто занимается социальным обслуживанием. У нас 319 тысяч северян получают меры поддержки и около 13 тысяч человек, которые находятся на социальном обслуживании. И в наших стационарных организациях, я имею в виду дома интернаты, дома престарелых, инвалидов и психоневрологические интернаты, и стационарные отделения в комплексных центрах».

Станислав Гонтарь, депутат Мурманской областной Думы: «Законопроекты, которые поступают в Думу, касающиеся социальной поддержки, рассматриваются в особом порядке, приоритетном, первоочередном. Поэтому у нас очень слаженный тандем. В том числе мы вносим законопроекты, те законопроекты, которые приходят от министерства и губернатора, рассматриваются и принимаются, чтобы улучшить жизнь наших мурманчан».

В рамках празднования профессионального праздника лучшим социальным работникам вручили награды и грамоты.