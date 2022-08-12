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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.22 19:30

В преддверии Дня строителя на площадке проекта «Комплекс перегрузки угля Лавна» прошли конкурсы «Лучший по профессии»

Сегодня день на площадке строительства «Комплекс перегрузки угля Лавна» начался с конкурсов. Арматурщики, бетонщики, сварщики, монтажники, машинисты и водители соревновались в мастерстве на время. Конкурс проводился в три этапа: анализ коэффициента трудового участия, проверка теоретических знаний в области охраны труда и техники безопасности и финальный этап - практическое задание.

Подобные мероприятия стали уже традиционными в компании АО «ТЭК Мосэнерго».

Сегодня день на площадке строительства «Комплекс перегрузки угля Лавна» начался с конкурсов. Арматурщики, бетонщики, сварщики, монтажники, машинисты и водители соревновались в мастерстве на время. Конкурс проводился в три этапа: анализ коэффициента трудового участия, проверка теоретических знаний в области охраны труда и техники безопасности и финальный этап - практическое задание.

Антон Дорофеев, главный инженер филиала АО «ТЭК Мосэнерго»: «Данные соревнования приурочены ко Дню строителя. В них участвуют группы компаний ТЭК «Мосэнерго», также организация «Трест Гидромонтаж». Хочу пожелать ребятам успехов в работе, проявить свои качества».

Один из участников конкурса - электрогазосварщик 5 разряда Антон Коваленко в профессии 12 лет. Он из семейной династии строителей. Пошёл по стопам отца. Как отмечает Антон, профессия востребована и без сварщиков никуда.

Антон Коваленко, электрогазосварщик 5 разряда филиала АО «Трест Гидромонтаж»: «Работали на Дальнем Востоке, строили порт. Тоже варили сваи, металлоконструкции разные. Сейчас работает в Мурманске, изготавливаем сваи, самые разные конструкции».

Задача электрогазосварщика сегодня - сварить арматурные стержни парными накладками с последующим визуальным инструментальным контролем. Рядом с ними выполняли задание арматурщики. Их задача - собрать каркас фундаментов низкого заложения в сейсмических районах.

А рядом активно собирают леса монтажники стальных и железобетонных конструкций. Алексей со своим напарником с заданием справились за 5 минут.

Алексей Щеглов, монтажник стальных и железобетонных конструкций 5 разряда филиала АО «Трест Гидромонтаж»: «Производили монтаж строительных лесов, предназначенных для поднятия различных материалов, чтобы на высоте работать».

А вот Владимир Пономарев получил образование строителя ещё в 1995 году и сразу пошел работать. Как говорит, затянула профессия и уже ни один год ездит в командировки по всей России.

Владимир Пономарев, бригадир филиала АО «ТЭК Мосэнерго»: «Моя задача расставить правильно людей, смотреть за ними. Знаю своих специалистов, кто и что может быстро выполнить. Проверяю, чтобы не нарушали ТБ, чтобы все было выполнено по графику, чтобы всё шло нормально».

Ещё не менее ответственное соревнование - приведение крана в рабочее положение. За рычагами Константин Суслов. В эту профессию его ещё 15 лет назад пригласил товарищ по работе. Так и прикипел.

Помимо опытных строителей на предприятие проходят практику студенты вузов. Один из них - Антон Хмелев. Он учится в Московском государственном строительном университете, а через год станет выпускником. Был уже на нескольких проектах и отмечает, что учиться - это одно, но многие знания получает уже непосредственно на строительной площадке. На объекте Антон работает бетонщиком.

Антон Хмелев, командир трудового проекта на базе образовательной организации национально-исследовательского Московского государственного строительного университета: «Мы занимаемся армированием перед заливкой под бетон, ведём и заливку бетона, делаем гидроизоляцию и её теплоизоляция».

Финалисты конкурса получили денежные призы и почётные грамоты. Для всех участников был организован торжественный ужин.

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