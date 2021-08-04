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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.21 19:30

В преддверии Дня строителя поздравления принимают лучшие сотрудники отрасли нашего региона

В Мурманске наградили лучших в строительной отрасли. Благодаря их усилиям и труду в регионе успешно реализуют национальные проекты, ведут капитальные ремонты, строят детские сады и школы, жилые и спортивные комплексы, обустраивают парки и дворовые территории.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «В День строителя надо помнить о взаимодействии органов власти с подрядчиками. Это очень важно для нас. Когда нас пригласили на праздник, мы конечно же с радостью откликнулись, тем более многие из строителей задействованы в мероприятиях, проходящих под эгидой правительства Мурманской области».

Полным ходом идут строительные работы в Кольском районе, где продолжают развивать спортивную инфраструктуру. К примеру, в Мурмашах оборудуют скейт-площадку и лыжероллерную трассу. Многое из задуманного ранее удалось реализовать в этом году.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Один из главных объектов на территории Кольского района – ДОУ на территории Причального посёлка Мурмаши. В сентябре оно должно открыть двери для 75 деток и мы уже объявили комплектование. У нас запланировано посещение этого учреждения. Также строится ДК в посёлке Минькино».

За качественные ремонтные работы наградили и ресурсоснабжающую организацию АО «Мурманэнергосбыт». В приоритете предприятия не только реконструкция и модернизация, но и строительство новых объектов.  

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Когда кипит стройка, то есть уверенность в завтрашнем дне. Я хочу поздравить всех строителей с профессиональным праздником и пожелать им здоровья и окончания всех строек! Пуска объектов в эксплуатацию!».

Также отмечены партнёры и заказчики строительных работ. Надо понимать, что строительная отрасль масштабна, в ней трудятся тысячи людей.

8 августа специалисты, которые имеют отношение к работе по проектированию зданий, сооружений, ремонту и их обслуживанию отметят свой профессиональный праздник.

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