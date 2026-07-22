В преддверии Дня ВМФ в Мурманске открылась выставка, посвящённая легендарным страницам истории Северного флота

Уникальные экспонаты рассказывают о людях, которые осваивали океанские глубины и арктические льды.

Выставка «Честь имею!» в Военно-морском музее Северного флота охватывает период с 1955 по 1965 год и посвящена людям, которые служили на Северном флоте. Посетители увидят личные вещи командующего Андрея Чабаненко, грамоту Героя Советского Союза Ивана Дубяги – командира подлодки, которая впервые совершила подлёдный переход из Баренцева моря в Тихий океан.

Один из самых ярких представленных экспонатов – парашют «С-2». Гости смогут побывать и сфотографироваться под экипировкой, которая принадлежала Юрию Гагарину в годы его службы лётчиком-истребителем на Севере. Выставка будет работать до 16 сентября.