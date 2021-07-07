В преддверии Дня Военно-морского флота наши морпехи начали тренировки по вождению бронетранспортёров

Занятия проходят на акватории губы Грязная Кольского залива. Водители БТР-80 тренируются на земле и на воде. Также матросы отрабатывают въезд и выезд на побережье.

Следующим этапом подготовки морских пехотинцев станут совместные занятия с большим десантным кораблём «Иван Грен». 25 июля, в День военно-морского флота, в Кольском заливе на североморском рейде морские пехотинцы продемонстрируют захват побережья. Как и в прежние годы, этот эпизод должен стать одним из самых зрелищных моментов праздника.