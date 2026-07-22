В преддверии Дня военно-морского флота в Мурманске дан старт масштабной патриотической акции

Межрегиональный автопробег «Морские волны: 330 лет славы и мощи!» соединит столицы российского флота. Маршрут пролегает через ключевые города страны: Воронеж, Москву и Санкт-Петербург.

Торжественный митинг у стен Военно-морского музея Северного флота посвящён старту автопробега, приуроченному 330-летию российского флота. Первые экипажи из Мурманска, Североморска, Полярного, Гаджиево и Мончегорска отправились в путь. На маршруте к ним присоединятся участники из Северодвинска, Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы.

26 июля, в день главного праздника военных моряков, объединённая колонна из 10 машин возьмёт старт с Адмиралтейской площади Воронежа.

Участникам предстоит преодолеть больше трёх с половиной тысяч километров, чтобы напомнить о славных страницах истории. Автомобили несут на своих бортах иллюстрации кораблей разных эпох, например, легендарного крейсера «Аврора» и тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

Сергей Кошкарев, председатель Профсоюза Северного флота, руководитель автопробега: «Десять экипажей везут не просто портреты, они везут историю».

Инициаторами автопробега выступили профсоюзные организации плавсостава ВМФ и гражданского персонала Вооружённых сил России при поддержке командования Северного флота.

Вместе с ветеранами в пробег отправились и юные участники. Для них это не просто путешествие, а прикосновение к героическому наследию страны, а для некоторых и семейная гордость.

Елена Бекетова, заместитель председателя Профсоюза Северного флота: «У меня будут участвовать две внучки – восьми и тринадцати лет. У нас экипаж номер десять, везём мы корабль «Маршал Устинов». Дедушка девочек принимал этот корабль, служил на нём».

В каждом городе запланированы церемонии развертывания Андреевского флага площадью 330 квадратных метров. Также ветеранам ВМФ в знак уважения и благодарности вручат памятные медали.

Финиш автопробега запланирован на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 29 июля.