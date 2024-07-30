В преддверии Дня Военно-морского флота военные спортсмены боролись за звание лучших в регби

В Полярном состоялся региональный этап Кубка главнокомандующего ВМФ по регби-7. В нём приняли участие пять команд Северного флота. Игра прошла на обновленном стадионе Кольской флотилии.

Павел Кошкарёв, начальник отделения физической подготовки Северного флота: «Буквально пять лет назад было всего лишь четыре команды. Сейчас это более десяти команд. Сегодня на региональном этапе Кубка главнокомандующего Военно-морским флотом у нас выступает пять основных команд. Из них будет отобрана одна основная команда, которая будет защищать честь Северного флота на финальном этапе Кубка главнокомандующего Военно-морским флотом в Санкт-Петербурге в сентябре».

Погода благоволила спортсменам и их болельщикам. На площадке им были предложены чай и традиционная солдатская каша. Матчи, как всегда, были зрелищные и эмоциональные. За ними наблюдали командующий Краснознамённой Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Шастов, министр спорта региона Светлана Наумова и спортивный директор Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах Российской Федерации Богдан Дубина.

Богдан Дубина, спортивный директор Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ: «Мы работаем в рамках поручения Президента Российской Федерации, в рамках поднятия общей физической подготовки. Общая подготовка для военнослужащего имеет колоссальное значение. В нашем понимании именно игровые дисциплины позволяют охватить максимальный состав военнослужащих. Почему регби? Для занятия этим видом спорта необходимо три составляющих: первое - это знание правил, второе - мяч, третье - ровная площадка».

Участников соревнований наградили благодарственными письмами, призёров - кубками и медалями. Победителем регионального этапа стала команда «Альбатрос» Краснознаменной Кольской флотилия разнородных сил СФ. Чемпионам вручили главный приз - Кубок главнокомандующего ВМФ.