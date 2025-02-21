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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.25 19:30

В преддверии Дня защитника Отечества экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провёл тренировку по защите морских интересов России в Арктике

В ходе неё были отработаны учебно-боевые задачи и выполнены артиллерийские стрельбы.

По сценарию учений, условный противник пытался высадить морской десант на побережье Кольского полуострова. Но экипаж нашего фрегата успешно поразил врага на удалении 14 километров.

Александр, командир артиллерийской батареи фрегата «Адмирала флота Касатонов»: «Действия личного состава были уверенными. Практические навыки отработаны. Стрельба выполнена с оценкой «отлично». Суровые условия Заполярья непредсказуемые, они несут с собой смену погоды: ветер, снег, сильное волнение моря. Но это никогда не помешало выполнять поставленные задачи».

Во время учения личный состав зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» выполнил боевые стрельбы по воздушной мишени. Также экипаж фрегата тренировал навыки по противодействию морским робототехническим комплексам, радиационной, химической и биологической защите корабля. В борьбе за живучесть моряки отработали действия при возможном возгорание в машинном отделении.

Такие непростые задания были у североморцев в преддверии Дня защитника Отечества.

Виталий, радиометрист фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «В День защитника Отечества хочу пожелать защитникам Отчества быть смелыми, ответственными, готовыми в любую минуту выполнить поставленную задачу. И быть с чувством юмора, потому на флоте без этого никак».

Некоторые военнослужащие «Касатонова» принимали участие в специальной военной операции и имеют опыт ведения современного боя. Тренировка по защите морских интересов России в Арктике показала высокий уровень подготовки экипажа фрегата.

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