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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.25 19:30

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники регионального УФСИН сдавали кровь

Донорская кровь ежегодно спасает тысячи жизней. Ей находят применение во время родов, при трансплантации органов, протезировании и лечении целого спектра болезней.

В России донором может стать каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «Донором стать несложно. Главное, желание и здоровье».

Благодаря донорской крови необходимую помощь получают новорожденные дети, люди, пострадавшие в авариях, те, кто нуждается в операциях на сердце, сосудах, трансплантации и протезировании, а также онкобольные. В преддверии Дня защитника Отечества на Мурманской областной станции переливания крови стали донорами сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области.

Дмитрий Патрушев, начальник БМТ и ВС УФСИН России по Мурманской области: «Приняли решение коллективно сдать кровь».

Кто-то из сотрудников службы уже давно приобщился к такому благому делу, а кто-то впервые.

Татьяна Засыпкина, старший юрист-консультант БМТ и ВС УФСИН России по Мурманской области: «Достаточно комфортные ощущения … Всё было интересно для первого опыта».

Есть среди сотрудников и опытные доноры. Наталья Зубова вместе с супругом сдаёт кровь со студенчества. Это её 27 донация.

К слову, сдача крови действительно помогает и донору. Врачи отмечают укрепление и улучшение здоровья у таких людей. По статистике, продолжительность жизни при этом увеличивается на 5–7 лет за счёт стимуляции кроветворения. Также быть донором – это почётно и даёт некоторые привилегии и льготы. Каждому донору в регионе положены компенсация питания, выходной день с сохранением среднего заработка и приоритет при приобретении путёвок на санаторно-курортное лечение. Особая материальная и социальная поддержка оказывается почётным донорам, им положены денежные выплаты, которые в этом году составили около 18 тысяч рублей.

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