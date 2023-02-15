СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.23 19:30

В преддверии Дня защитника Отечества в центре «Лапландия» состоялся кадетский бал

В нём приняли участие парни и девушки в возрасте от 12 до 17 лет из Мурманского Нахимовского военно-морского училища и кадетских классов.

Кадеты ждали этот бал три года. И вот встреча состоялась. Невозможно оторвать взгляд от разнообразных платьев и отутюженных костюмов. Сегодня команды из разных учебных заданий региона должны показать свои умения в бальных танцах.

Юлия Литвинова, заведующий отделом ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»: «Кого-то готовили преподаватели центра «Лапландия», кто-то приглашал дополнительных педагогов, у кого-то, например, как у ребят из Нахимовского училища есть свои педагог дополнительного образования, который приходит ставить танцы».

В этом году в прекрасном событии приняли участие 80 воспитанников из пяти образовательных учреждений. Командам нужно станцевать московскую и испанскую кадриль, фигурный вальс, «Сударушку», «Русский лирический» и «Полонез».

Например, Александр Киселев учится в Нахимовском училище. Ранее принимал участие в заполярном балу, но соревнуется в такой дисциплине впервые.

Александр Киселев, учащийся Мурманского Нахимовского военно-морского училища: «Это, в первую очень, проба. Нужно попробовать станцевать, подружиться с напарницей, завести новых друзей».

Ребята из «Таможенного класса» лицея №2 Мурманска подошли к делу ответственно. Для них были и сложные танцы.

Роман Парфененко, учащийся лицея №2, г. Мурманск: «Я думаю, что «Сударушка». Очень много движений и маленьких нюансов, которые сложно запомнить. Очень сложно вспомнить на самом выступлении. Но мы надеемся, что у нас получится».

Софья Евсеева, учащаяся лицея №2, г. Мурманск: «С ребятами нам очень повезло. У нас дружная, слаженная команда - просто великолепно».

Жюри определяло победителей в нескольких номинациях: торжественное представление балу, обязательная танцевальная программа, лучшая бальная пара и приз почётного жюри.

Кадетский бал – это не только соревнование, но и одна из самых ярких и романтических русских военных традиций, уходящая своими корнями во времена основания в России первых кадетских корпусов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро укрепилось почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика