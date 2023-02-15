В преддверии Дня защитника Отечества в центре «Лапландия» состоялся кадетский бал

В нём приняли участие парни и девушки в возрасте от 12 до 17 лет из Мурманского Нахимовского военно-морского училища и кадетских классов.

Кадеты ждали этот бал три года. И вот встреча состоялась. Невозможно оторвать взгляд от разнообразных платьев и отутюженных костюмов. Сегодня команды из разных учебных заданий региона должны показать свои умения в бальных танцах.

Юлия Литвинова, заведующий отделом ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»: «Кого-то готовили преподаватели центра «Лапландия», кто-то приглашал дополнительных педагогов, у кого-то, например, как у ребят из Нахимовского училища есть свои педагог дополнительного образования, который приходит ставить танцы».

В этом году в прекрасном событии приняли участие 80 воспитанников из пяти образовательных учреждений. Командам нужно станцевать московскую и испанскую кадриль, фигурный вальс, «Сударушку», «Русский лирический» и «Полонез».

Например, Александр Киселев учится в Нахимовском училище. Ранее принимал участие в заполярном балу, но соревнуется в такой дисциплине впервые.

Александр Киселев, учащийся Мурманского Нахимовского военно-морского училища: «Это, в первую очень, проба. Нужно попробовать станцевать, подружиться с напарницей, завести новых друзей».

Ребята из «Таможенного класса» лицея №2 Мурманска подошли к делу ответственно. Для них были и сложные танцы.

Роман Парфененко, учащийся лицея №2, г. Мурманск: «Я думаю, что «Сударушка». Очень много движений и маленьких нюансов, которые сложно запомнить. Очень сложно вспомнить на самом выступлении. Но мы надеемся, что у нас получится».

Софья Евсеева, учащаяся лицея №2, г. Мурманск: «С ребятами нам очень повезло. У нас дружная, слаженная команда - просто великолепно».

Жюри определяло победителей в нескольких номинациях: торжественное представление балу, обязательная танцевальная программа, лучшая бальная пара и приз почётного жюри.

Кадетский бал – это не только соревнование, но и одна из самых ярких и романтических русских военных традиций, уходящая своими корнями во времена основания в России первых кадетских корпусов.