В преддверии Дня защитника Отечества в детском саду №26 устроили большой праздник

На концерт юных северян пришёл и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Детский утренник – мероприятие важное и ответственное. Особенно, если он посвящён Дню защитника Отечества. Юные северяне уже знают, как это важно защищать свою Родину и дом.

Ксюша Шпилькина, воспитанница детского сада: «Скоро вырастут ребята и в армию пойдут».

На праздник также пришёл сити-менеджер Юрий Сердечкин. Он посмотрел выступления ребят и поздравил будущих защитников Отечества с наступающим праздником.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Делаете приятно вашим родителям. Конечно, праздник для пап, это замечательный праздник. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете».

Алена Бушуева, музыкальный руководитель детского сада №26: «Дети готовились ответственно, готовили сценки. У нас ежегодно проходят такие мероприятия, мы пытаемся донести до зрителя, до родителей основную идею праздника. Наши дети очень стараются. И пытаются донести до зрителей, до родителей все то, что они хотят передать через стихи, сценки, песни, танцы».

От администрации города малыши получили наборы с игрушками и шарами.