В преддверии Дня защитника Отечества в городе атомщиков прошёл очередной сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Городские предприятия передали крупные партии необходимых на передовой материалов: оптоволокно, кабели, стройматериалы, утеплитель, плёнку для блиндажей, канистры.

Перечень вещей, согласованный с участниками СВО, получился весьма широким. Помимо крупногабаритных и технических поставок организаторы собрали одежду, медикаменты, продовольствие и предметы повседневного комфорта. Специально сформировали 80 подарков, в которых есть частица заботы взрослых и детей.

Школьники и воспитанники воскресной школы подготовили бойцам открытки и письма с тёплыми пожеланиями вернуться живыми с победой. Мастерицы сшили десятки толстовок, футболок и комплектов нижнего белья, связали много тёплых носков.

Тщательно упакована партия продуктов длительного хранения и медикаментов, которые жители оставляли в специально установленных коробках в супермаркетах и аптеках.

Волонтёры «Северного Ангела» сплели десять маскировочных сетей. Также подготовлено около 1200 блиндажных свечей. И это лишь часть помощи, которую оказывают горожане.

Груз доставили в региональный центр оттуда его направили в сторону Белгорода.