В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманске для сотрудников силовых структур организовали игру-квест «Сила права»

Цель интерактива - повышение правовой грамотности, популяризация Конституции Российской Федерации, а также сплочение коллективов.

В рамках квеста командам предстояло не только передвигаться по предложенным маршрутам и отвечать на вопросы, но и демонстрировать свои профессиональные навыки. Организатором традиционно выступил социально-просветительский проект «Конституция и Молодёжь» под эгидой уполномоченного по правам человека в Мурманской области.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Это не только правовое воспитание, правовое обучение и задания на право. Это будут и точки подвижные, можно будет пострелять, даже нужно будет пострелять. Нужно будет некоторые вопросы медицины озвучить. Будет интересно, очень классно, очень здорово. Это своего рода подарок всем силовым структурам, которые не только здесь, но и защищают нашу родину в рамках СВО».