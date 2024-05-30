В преддверии Дня защиты детей и начала летних каникул АО «Электротранспорт» напоминает об особенностях перевозки несовершеннолетних в автобусах и троллейбусах

В первую очередь необходимо помнить, что детей нельзя высаживать из общественного транспорта. В случае неоплаты проезда необходимо связаться с их родителями. Если ребенок потерялся – сделать те же действия. В отдельных случаях водители или кондукторы отвозят несовершеннолетних в диспетчерскую, где вызывают полицейских для дальнейших разбирательств.

Мария Самойлова, кондуктор: «Когда денег у них не хватает, то добавляем свои денежки: положим – рубль, два. Иногда они сами выбегают. Только подойдёшь, они уже все выходят сами. Или спросишь номер телефона: «Давай маме позвоним». Некоторые дают, некоторые не дают, говорят, я не знаю».

Работа непростая у кондукторов, ведь помимо того, что нужно общаться с людьми разного нрава и настроения, так ещё и детям надо уделять особое внимание. Представители предприятия перевозчика признаются, что несовершеннолетние не так часто доставляют проблемы, но всё же к ним подход особенный.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Детей много у нас проезжает. Как ни говори, в день у нас только по транспортной карте безналично до 10-15 тысяч поездок делается».

Также в «Электротранспорте» отмечают, что лучше не доверять детям наличные средства, так как нередко они теряют их или тратят на другие нужды. По возможности юным северянам лучше давать проездные, банковские карты или Единые карты жителя Мурманской области.