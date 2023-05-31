В преддверии Дня защиты детей Мурманская областная детская клиническая больница продолжает радовать маленьких пациентов яркими и интересными занятиями

Сегодня дети могли прикоснуться к миру химии, повеселиться с клоунами, изучить пожарную машину, а также спеть знакомые всем песни из мультиков.

В детской областной больнице полным ходом идёт предпраздничная неделя - время, когда волонтёры, объединились в общем порыве, отвлекают ребят от больничных будней.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Единый волонтёрский центр всегда рад поддержать инициативу северян. Эта идея Маши Максимовой, которая предложила сделать такую праздничную неделю, радостную неделю, которая поможет и психологически и эмоционально разрядиться детям, которые находятся сейчас в стационаре областной больницы. Объединив все волонтёрские программы, организации, которые хотят помогать детям, она сейчас воплощена в жизнь. Это очень здорово».

Мастер-класс по пению, весёлые старты с клоунами, изготовление волшебных палочек, а также научное шоу харизматичного весельчака-профессора – активная программа на сегодня!

А ещё у маленьких пациентов была возможность почувствовать себя настоящим пожарным: примерить форму, подержать пожарный рукав и посидеть в машине спасателей.

Представители образовательного проекта «Фабрика креативных медиа» приняли участие в организации двух дней программы. К ним присоединились участники проекта «Творческая весна», активисты Единого волонтёрского центра, сотрудники МЧС, представители Центра добровольческих инициатив «Наше Дело», служба сопровождения замещающих семей Кольского района, Центр социальной помощи и другие неравнодушные северяне.

Гаянэ Гуламбарянц, волонтёр акции: «Нужно радовать детей».

Светлана Волкова, волонтёр акции: «Особенно в таком месте, где не хватает домашних стен, им не хватает домашнего тепла, уюта. Почему бы не порадовать ребят».

Гаянэ Гуламбарянц, волонтёр акции: «Петь любят все, музыку любят все - и дети, и взрослые. Поэтому музыка – она всегда актуальна – в любых стенах любого учреждения. Поэтому мы рады всегда участвовать в таких мероприятиях».

Все свои активности волонтёры проводят бесплатно.

Мария Максимова, соорганизатор проекта «Фабрика креативных медиа»: «Как мне кажется, судя по той реакции детей, которую мы видим, всё удалось. Мы понимаем, что сейчас ребята видят лето из окна больницы и нам очень важно создать для этих ребят праздник, потому что от их настроения зависит то, как быстро они будут выздоравливать. А это сейчас самое главное».

По словам главного врача больницы, хорошее настроение всегда заряжает новыми силами и надеждой на лучшее. Как следствие: радостные дети быстрее идут на поправку. Поэтому двери медицинского учреждения всегда открыты для новых идей, проектов, для неравнодушных волонтёров. И не только по праздникам

Дарья Пушкарёва, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Мы с большим удовольствием готовы предоставить нашу площадку для проведения таких мастер-классов и в дальнейшем. Необязательно это мероприятие должно быть к какому-то большому празднику. Дети находятся у нас круглогодично, без выходных».

Впереди ребят ждут не менее насыщенные дни: игровые программы, арт-квест, разнообразные вкусности и много поздравлений.