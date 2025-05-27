В преддверии Дня защиты детей судебные приставы Мурманска вышли в рейд за должниками по детским алиментам

Выехали в одно из самых людных мест – торговый центр города.

У судебных приставов Мурманской области более 5 тысяч исполнительных производств по долгам. 3700 северянам теперь нельзя выезжать заграницу, а 901 должник ограничен в управлении автомобилем. Но самая эффективная мера взыскания долгов – это арест имущества.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области: «Ко Дню защиты детей у нас проходит, ставшей уже традиционной, акция «Судебные приставы детям». Мы проводим рейдовые мероприятия по адресам должников, в местах массового скопления транспортных средств, проверяем их с помощью мобильного приложения, устанавливаем по госномеру».

Несмотря на то, что рейд проходит по неплательщикам алиментов, должников по другим категориям так же будут привлекать к ответственности. Им вручат требования о явке на приём.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области: «Может быть такое, что он не принимал меры для оплаты задолженности длительное время, тогда у нас он будет привлечён сначала к административной ответственности, затем, если он так и не предпримет мер, не начнет оплачивать задолженность, тогда он подлежит к привлечению к уголовной ответственности».

Если родители детей не платят алименты больше двух месяцев, то это может грозить административным арестом до 15 суток, а если алиментщик не погасит задолжность, то его могут лишить свободы сроком до одного года.