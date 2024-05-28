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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.24 19:30

В преддверии Дня защиты детей судебные приставы России по Мурманской области начали проводить рейды по алиментщикам, у которых накопились долги

Начало рабочего дня у судебных приставов начинается с большой парковки. Ведь по номеру автомобиля легко узнать имя его владельца и сумму задолженности.

Если долг небольшой, то неплательщик может отделаться лишь предупреждением, а в случае крупного, то на имущество могут наложить арест или даже эвакуировать машину для дальнейшей её реализации.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП: «В случае установления должника мы имеем право наложить арест на транспортное средство, на имущество, находящееся в транспортном средстве. Для дачи объяснений можем повесткой обязать должника явиться в отделение судебных приставов и там уже дальше всё будет зависеть от ситуации: трудоустроен ли он, если он не трудоустроен и не выплачивает алименты, то естественно, сначала будут применяться меры понуждения административного характера, затем – уголовной ответственности».

С начала года более 4 тысяч должников ограничили в правах выезда за пределы России. На имущество 322 северян наложен арест, 390 алиментщиков привлечены к административной, а 205 – к уголовной. Всего в Мурманской области 5401 должник, 1157 из которых – женщины, самой молодой из которых всего 18 лет. Самому взрослому же – 71 год.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП: «Алименты у нас - одна из самых социально-значимых категорий. Данная акция носит характер, понуждающий должников исполнение решения суда, чтобы они вспомнили, конечно, свои обязанности уплаты алиментов и не только в преддверии таких праздников, направленных на защиту прав детей».

Акция «Судебные приставы – детям» направлена на привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов. Она будет проходить до 1 июня, но это совсем не значит, что в это время должников в других сферах не будут искать и привлекать к ответственности.

После Дня защиты детей судебные приставы также продолжат свою работу по взысканию алиментов.

 

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