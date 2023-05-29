В преддверии Дня защиты детей в Мурманской областной детской больнице провели ярмарку развлечений

Медицинское учреждение проводит благотворительную акцию, в рамках которой целую неделю к детям приходят эксперты из различных областей и проводят увлекательные мастер-классы.

Дарья Пушкарева, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница»: «У нас запланированы различные мероприятия для детей разного возраста. Это всевозможные весёлые подвижные праздники и различные мастер-классы: мыловаренье, макияж для девочек, правила этикета, хоровое пение. Сегодня к нам приедет студия барабанов. У нас различные мероприятия, чтобы все детки наши могли в них поучаствовать».

Каждый ребенок найдёт себе увлечение по душе. Например, кто помладше - мыловаренье вызвало особый восторг. Ребята выбирали ароматы, цвета и формы для будущих изделий, а параллельно рассказывали стихи и загадывали загадки мастеру.

Татьяна Бочкай, мастер по мыловаренью: «Дети даже лучше, чем взрослые. В них столько энергии. Они молодцы, все послушные, все умные».

Дети отмечают, что такое времяпрепровождение скрашивает их будни в больнице и, что было бы здорово внедрить такие праздники на постоянной основе.

Глеб Барсук, пациент ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница»: «Мне нравится, было довольно интересно. Сначала мы берём и разогреваем готовые кусочки мыла, потом их заливаем в формочку, кладём туда картинку или уже делаем их цветные. Потом мы заливаем всё сверху и у нас получается мыло».

А девчонки постарше высоко оценили мастер-класс от визажиста. Специалист наглядно показала современную технику макияжа, а также рассказала, как пользоваться косметикой в юном возрасте.

Елена Голямина, визажист: «Детям это очень интересно. К ним нужно найти определенный подход, это первое. Второе, конечно, нужно учитывать особенности детской кожи, потому что девочки хотят стрелки сделать, яркий макияж. Нужно объяснить им ласково, что вам пока рано. Вам нужно выбирать что-то более нежное, более спокойное, не на каждый день. Объяснить, как устроена детская кожа. Поэтому сегодня для меня интересный и важный опыт. Очень важный, потому что я считаю, что каждой девочке нужно с раннего детства женственности, красоты и желания ухаживать за собой».

Сейчас в больнице проходят лечение порядка 200 человек. Каждому ребёнку уделяют особое внимание. А для тех, кто пока не может принимать участие в праздниках, подготовлены специальные подарки.