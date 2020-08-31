В преддверии Дня знаний в мурманской школе №5 состоялся пробный день у первоклассников

Школьникам и их родителям рассказали, как будет проходить обучение в условиях пандемии. Неожиданным гостем на этой встрече стал глава администрации Евгений Никора, который приехал проверить готовность учреждения к работе.

Евгений Никора начал проверку школы № 5 со двора учреждения. Он, будучи родителем, присоединился к пробному дню первоклассника и выслушал информацию педагогов. После этого сити-менеджер отправился выполнять рабочие обязательства – проверять школу на готовность к учебному году.

Для работы летних оздоровительных лагерей в школе установили водонагреватели. Теперь горячая вода здесь будет круглый год. Также заменена вентиляция в кабинете химии и перила на лестницах.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов Мурманска, директор школы № 5: «Всё остальное мы собственными силами ремонтировали - красили стены, украшали. Самая большая работа была проделана в августе после того, как вышли первые рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в условиях профилактических ковида. Поэтом у нас разделены зоны, когда дети будут выходить из классов на переменах, установлены дозаторы, санитайзеры, рециркуляторы воздуха».

Осмотрев кабинеты, залы и столовую, комиссия пришла к выводу, что замечаний по подготовке школы к учебному году нет. Но, как и в большинстве образовательных учреждений города, построенных довольно давно, здесь есть две проблемы. Первая – замена окон, а вторая – ремонт спортзала.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «В этом спортзале многое не менялось за всё время существования школы. 50 лет без изменений. Спортзалы требуют серьёзных вложений. И нам надо продумывать, какие меры поддержки со стороны областного правительства могут быть для ремонта спортзалов в наших образовательных учреждениях».

Благодаря внимательной работе руководства и педагогов школы все помещения содержатся в надлежащем состоянии. 1 сентября порог образовательного учреждения переступят 971 ученик. А 87 из них пойдут в первый класс.