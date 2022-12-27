В преддверии главного семейного праздника правительство Мурманской области объявило традиционный творческий конкурс «Окно в Новый год»

Годом ранее в проекте приняли участие около 1000 человек.

По условиям конкурса необходимо оригинально украсить окно или балкон в своей квартире или доме, а затем выложить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #окновновыйгод2023, #насевережить, #насеверекрасиво.

Для участия необходимо также заполнить онлайн-заявку. Конкурс продлится до 15 января. В основной этап пройдут 500 работ, собравших больше всего «лайков». Победителей выберут по итогам онлайн-голосования.