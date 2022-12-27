День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.22 19:30
В преддверии главного семейного праздника правительство Мурманской области объявило традиционный творческий конкурс «Окно в Новый год»
Годом ранее в проекте приняли участие около 1000 человек.
По условиям конкурса необходимо оригинально украсить окно или балкон в своей квартире или доме, а затем выложить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #окновновыйгод2023, #насевережить, #насеверекрасиво.
Для участия необходимо также заполнить онлайн-заявку. Конкурс продлится до 15 января. В основной этап пройдут 500 работ, собравших больше всего «лайков». Победителей выберут по итогам онлайн-голосования.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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