В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»

Как пережить осеннюю непогоду и встретить сентябрь в отличном настроении? Специалисты Союз импортёров готовы прийти на помощь северянам, ведь «Нордическая выставка» снова открылась в Мурманске. На ней представлена фирменная одежда из Скандинавии и Канады со скидками до 70%.

Как пережить осеннюю непогоду и встретить сентябрь в отличном настроении? Специалисты Союз импортёров готовы прийти на помощь северянам, ведь «Нордическая выставка» снова открылась в Мурманске. На ней представлена фирменная одежда из Скандинавии и Канады со скидками до 70%.

Санкции не помеха! Мировые бренды покинули Россию, оставив полупустые торговые центры и закрытые магазины. С марта 2022 года россияне не могут покупать одежду, обувь и аксессуары привычным образом: популярные марки масс-маркета и люкса приостановили работу в России, а США и Евросоюз ввели санкции на ввоз в Россию предметов роскоши. Но компании «Союз импортёров», которая до санкций ввозила в Россию верхнюю одежду от ведущих мировых производителей, удалось наладить параллельный импорт.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Благодаря принятому закону о параллельном импорте, наша компания имеет возможность не только ввозить международные бренды, но и продавать их по более низкой стоимости, так как теперь нет необходимости соблюдать рекомендованные цены и платить отчисления правообладателям».

На выставке-продаже представлены норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки, шубы. Изделия предназначены для холодов и морозов, выдерживают до минус 50 градусов. Многие мурманчане уже заинтересовались новинками.

«Нордическая выставка» — это новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды. Наполнители пух-перо, биопух, верблюжья шерсть – практичные, обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет и служат долгие годы.

К примеру, Людмила уже успела приобрести аляску в подарок для сына.

Людмила Волкова, покупательница: «У мужа есть такая, у зятя есть, а у сына нет! Решила сделать подарок!»

- А что купили?

- Две куртки купили, пускай ребёнок радуется и носит.

Представленный широкий модельный ряд и размеры до 72-го позволяют подобрать одежду на любой вкус. Выставка проходит с 24 по 28 августа с 11.00 до 20.00 в торговом центре «Детский мир».

На правах рекламы.