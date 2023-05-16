В преддверии лета управляющие компании готовятся к сезону городских ремонтов

С представителями компании «Севжилсервис» мы встретились около дома №9 по улице Ивченко. Здесь работы планируют проводить серьёзные, но какая красота ждёт жителей после!

У управляющих компаний началась горячая пора. На лето в городе много планов, как никак, для северян - это всегда сезон благоустройства – время ремонтов. Например, у жилищной организации «Севжилсервис» уже составлен план текущих работ на всё лето. Ждут обновления порядка 50-ти домов. Хотя сезон начинается в июне, но майская хорошая погода позволила специалистам к делу приступить раньше срока. Один из таких адресов: ул. Ивченко, 9.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Здесь работы будут глобального характера. Покраска фасада, покраска цоколя, ремонт крылец - входных групп. Будет очень красиво. Сделаем и ограждение зеленой зоны».

По словам генерального директора управляющей компании, жильцы этих домов в процессе планирования обновления принимают непосредственное участие в обсуждении и проектов. Например, какой цвет использовать в покраске стен – это решение коллективное.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «С жильцами общалась, приезжала несколько раз сюда. Некоторые нюансы, вопросы обсудили вместе. Например, по выбору цвета входных групп. Горожане участвуют в процессе. Это моя позиция – я от жильцов не скрываюсь. Меня можно найти везде, наша страничка есть и в соцсети «ВКонтакте». Многие знают мой номер сотового телефона».

Намеченные работы, тем временем, планируют завершить к сентябрю.