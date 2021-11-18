В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в Заполярье провели конференцию «Равенство возможностей»

Её участниками стали руководители региональных исполнительных органов власти, местного самоуправления системы прав инвалидов и областных общественных организаций.

Конференция «Равенство возможностей» состоялась уже в 6 раз. Она объединяет работу органов власти всех уровней и общественных организаций инвалидов, чтобы успешно реализовывать в Мурманской области положения конвенции о правах людей с ограниченными возможностями. Одним из достижений этого года стал новый проект.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Этот год мы начали реализовывать проект «Доступный Север», когда попытались аккумулировать все проблемы и вопросы, с которыми встречаются люди с ограниченными возможностями здоровья на территории отдельно взятого муниципалитета. В качестве пилотной площадки выбран Мончегорск. Здесь мы отрабатываем те жизненные ситуации, те кейсы, которые будет потом транслировать на всю территорию области».

По словам председателя Мурманской областной организации Всероссийского общества инвалидов, в этом году была проведена большая работа по внесению изменений и дополнений в документы, которые касаются социальной защиты инвалидов. Например, теперь с помощью сертификата люди с ограниченными возможностями смогут приобретать технические средства реабилитации.

Лариса Рябышева, председатель Мурманской областной организации Всероссийского общества инвалидов: «Теперь инвалиды смогут, не выходя из дома, через магазины, которые смогут заключать договор с УФСС, приобретать технические средства. Готовится доклад полномочного по правам человека о доступности учебных заведений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы также этим занимаемся. Особенно активно у нас Североморск, Мончегорск».

В Мурманской области проживает более 30 тысяч инвалидов, в том числе около 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.