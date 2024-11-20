В преддверии Международного дня инвалидов в Мурманске провели акцию «Белая трость»

Переходя дорогу, пешеход должен убедиться в безопасности своих действий. Но что делать, если дорогу переходит незрячий или слабовидящий?

Не все водители знают, что люди с такими особенностями имеют право переходить дорогу в любом месте, подняв над собой белую трость.

Инспекторы ГАИ Мурманска вместе с волонтёрами напомнили об этом правиле дорожного движения.

Перейти дорогу не всегда легко даже здоровому человеку, а незрячему или слабовидящему сделать это в десятки раз сложнее. Люди, имеющие ограничения по зрению, никогда не знают, в какой части дороги находятся. Для этого в правила дорожного движения ввели новый пункт – 14.5.

Елена Борисова, инспектор ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «Данная акция проходит у нас ежегодно. Мы привлекаем волонтёров, чтобы напомнить водителям, что согласно пункту 14.5 Правил дорожного движения водитель обязан уступить дорогу пешеходам, которые подают знак белой тростью вне зависимости, есть пешеходный переход или его нет».

Водитель всегда должен быть готов встретить пешехода с особенностями. Как правило, их видно издалека, на трости будет световозвращающий элемент, что позволит заранее снизить скорость и уступить дорогу.

Александр Чернов, незрячий: «Я ещё не очень сам ориентируюсь хорошо, поэтому я только с сопровождением прохожу. Удобно будет, когда идёшь по улице, а водители пропускают. Это хорошо».

Никита Гуляк, региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» в Мурманской области, заведующий сектором по делам инвалидов Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Это социально уязвимая группа населения, к которой требуется особый подход и особое внимание. Для нас с вами обычное дело переходить дорогу в положенном месте, на нас это правило не распространяется, и, конечно же, мы его обязаны не нарушать».

Акцию «Белая трость» организуют ежегодно в преддверии Международного дня инвалидов, а также в честь Международного дня незрячих.