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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.24 19:30

В преддверии Международного дня инвалидов в Мурманске состоялась IX региональная конференция «Равенство возможностей. Реабилитация: вызовы времени»

Напомним, I региональная конференция «Равенство возможностей» состоялась в далеком 2015 году. И с тех пор её неизменно организуют накануне Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.

За это время событие стало крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных вызовов в сфере социальной защиты и поддержки людей с ограниченными возможностями, а также для обмена мнениями и опытом.

Сергей Мякишев, руководитель Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Наша площадка превратилась за эти девять лет в реальную возможность обсудить, проговорить. Мы специально в течение времени меняли формат этого мероприятия. От традиционных докладов по темам мы всё-таки перешли к, наверное, к самой важной составляющей конференций – к открытому микрофону, обсуждению тех конкретных вопросов, которые возникают у людей, участников конференций, представляющих общественные организации инвалидов или отдельных личностей».

В конференции приняли участие представители региональных и исполнительных органов власти, уполномоченные по правам человека и ребёнка, депутаты Мурманской областной Думы, а также члены 9 общественных организаций инвалидов.

Основной же целью встречи стало выявление во время конструктивного диалога актуальных проблем людей с ограниченными возможностями, проживающих на Кольском полуострове, нахождение путей их решения.

Татьяна Губайдуллина, председатель Мурманского регионального отделения Всероссийского общества слепых: «Это ежегодная конференция, и у нас ежегодные - одни и те же предложения. Каждый год их слышат, но мы их всё равно стараемся дополнить, потому что всегда, как бы ни было хорошо, хочется ещё лучше. Хочется поблагодарить, конечно, Министерство труда и социального развития и правительство Мурманской области за ту поддержку, которую они оказывают некоммерческим организациям, нам, в частности».

Следует отметить, что все участники события не отрицают существования различного рода проблем, мешающих инвалидам комфортно, полноценно жить. Тем не менее, пусть не одномоментно, а постепенно, шаг за шагом, но все трудности будут преодолены, считают эксперты.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Проблем много. Сегодня мы это всё обсудим. По итогам конференции будет выработано итоговое коммюнике, которое будет решаться в течение следующего года».

Представители общественных организаций помимо существующих острых вопросов отмечают также успехи и достижения за прошедший год. Например, Татьяна Губайдуллина, председатель регионального отделения общества слепых, с гордостью вспоминает, как, благодаря предложению их организации, правительство установило в городе «говорящие» светофоры.

Татьяна Губайдуллина, председатель Мурманского регионального отделения Всероссийского общества слепых: «Мы оказались теми людьми, которые вышли с предложением к правительству Мурманской области. И для нас установили эти светофоры. К нам теперь обращаются все граждане Мурманска и Мурманской области, благодарят, предлагают какие-то новые адреса, где можно установить эти светофоры, потому что действительно это удобно для всех».

Также на конференции обсуждались возможные меры поддержки участников спецоперации, пострадавших во время выполнения боевых задач.

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